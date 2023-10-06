AB açıkladı: Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de görüşecek

İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan, Azerbaycan toprağı Karabağ'da kontrolün sağlanmasının ardından görüşecek.
Açıklama, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'den geldi.
Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ekim sonunda Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu.
Michel, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen gayri resmi AB liderler zirvesinin girişinde gazetecilere açıklama yaptı.
Brüksel'de üçlü görüşme
AB yetkilisi, Aliyev ve Paşinyan'ı Brüksel'e davet ettiğini bildirdi. Liderlerin davete olumlu yanıt verdiğini söyleyen Michel, ay sonunda Brüksel'de üçlü görüşme yapılacağını duyurdu.
Dün Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı marjında AB Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri Granada'da bir araya gelmişti.
Normalleşme sürecine destek
Ardından yaptıkları ortak açıklamada normalleşme sürecine desteklerini vurgulamıştı.
Aliyev'in katılmadığı toplantıda liderler, sınır belirleme çalışmalarının acil olarak ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin davet edilmemesi nedeniyle toplantıya gitmeme kararı almıştı.
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