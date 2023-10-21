AB çalışanları İsrail yanlısı tutumu nedeniyle Ursula von der Leyen'e tepki gösterdi Avrupa Birliği'nin farklı misyonlarında görevli yüzlerce personel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e İsrail yanlısı tutumu nedeniyle tepki gösteren bir mektup göndererek, "AB tüm itibarını kaybetme riskiyle karşı karşıya" uyarısında bulundu.

AA & Ensonhaber

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail yanlısı tutumu Avrupa Birliği (AB) personellerinin tepkisini topladı.

Brüksel merkezli Euractiv haber sitesine göre dünya genelindeki AB delegasyonlarında çalışan yaklaşık 850 kişinin imzaladığı, Ursula von der Leyen'in ofisine gönderilen mektupta İsrail hükümetinin Gazze'de sıkışıp kalan 2 milyonu aşkın Filistinli sivile yönelik orantısız tepkisini şiddetle kınadıkları belirtildi.

"AB tüm itibarını kaybetme riskiyle karşı karşıya"

Ursula von der Leyen'in temsil ettiği Avrupa Komisyonu'nun son birkaç gündür Gazze'de insan hakları ve uluslararası insani hukuk hiçe sayılarak devam eden sivil katliamına karşı gösterdiği görünür kayıtsızlıktan rahatsızlık duyduklarını belirten AB çalışanları, Ursula von der Leyen'i İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etti.

Mektupta, "AB tüm itibarını kaybetme riskiyle karşı karşıya" uyarısı da yer aldı.

13 Ekim'de İsrail'e gitmişti

Avrupa Komisyonu Başkanı, Gazze'de sivillere yönelik saldırılar sürerken 13 Ekim'de İsrail'i ziyaret etmişti.

Ursula von der Leyen'in gerek İsrailli yetkililerle temasları sırasında gerek daha sonrasındaki değerlendirmelerinde Gazze'deki duruma değinmemesi, sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıyla ilgili hiçbir çağrıda bulunmaması dikkati çekmişti.