İsrail, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin de bombalamaya hazırlık olarak derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı belirtildi.
Hastaneye sığınan 12 bin kişi var
İsrail ordusunun 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği kaydedildi.
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.
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