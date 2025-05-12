AB, Çekya'nın yeni nükleer projesini değerlendirdi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Çekya'nın yeni nükleer projesi ele alındı.

RESMİ OLARAK BİLGİ TALEP ETTİĞİNİ ANIMSATTI

Regnier, toplantıda, Komisyonun Çek hükümetine nükleer santral projesi konusunda bir mektup gönderdiğini, mektupta, Dukovany'deki yeni reaktörlere ilişkin Güney Koreli teklif sahibine Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği uyarınca endişelerini dile getirdiklerini ifade etti.

AB Komisyonunun 12 Şubat'ta yüklenici ve Güney Koreli teklif sahibinden söz konusu yönetmelik kapsamında resmi olarak bilgi talep ettiğini anımsatan Regnier, bu bilgi talebine henüz yanıt verilmediğine dikkati çekti.

ÇEKYA'YA NÜKLEER PROJEYİ ASKIYA ALMA TALEBİ GÖNDERİLMEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Regnier, bu aşamada Çekya'ya nükleer projeyi askıya alma talebi gönderilmediğini, bu konudaki geçici tedbir kararının ise bağımsız Çek mahkemesi tarafından alındığını anlattı.

ÇEKYA'NIN YENİ NÜKLEER PROJESİ

Çekya, Dukovany bölgesinde bulunan nükleer santrale ilave reaktörler inşa etmek istiyor.

Çekya'nın Güney Kore merkezli nükleer enerji firması Korea Hydro&Nuclear Power Co. (KHNP) ile reaktör inşası konusunda yaklaşık 18 milyar dolarlık sözleşme imzalaması bekleniyordu.

AB, iç pazarında ekonomik faaliyeti bulunan ve üçüncü bir ülkeden doğrudan veya dolaylı mali sübvansiyon veya kamu desteği alan bütün şirketleri Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ne tabi tutuyor.