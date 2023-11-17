AB: Ermenistan'ın egemenliğine saygı gösterilmezse sonuçları olur Ermenistan'a silah sevkiyatına karışılamayacağını anlatan Komisyon sözcüsü Stano, "AB'nin desteğinin, silahlandırılmayla hiçbir ilgisi yok" dedi. Stano, "Erivan'ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinin sonuçları olur" ifadesini kullandı.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Ermenistan konusunda üstü kapalı tehditte bulundu.

Ermenistan destekçisi Fransa, Karabağ'da Ermeni ordusunun peş peşe aldığı yenilgiler sonrası harekete geçti.

Erivan ile silah satışı ve askeri yardım konularında anlaşma imzalayan Fransa, bu ülkeye, saldırı özelliğine sahip Bastion zırhlı personel taşıyıcıları sevk etti.

Azerbaycan hükümeti, Ermeni ordusunun Batılı ülkeler tarafından silahlandırılmasını tepkiyle karşıladı.

"Silah sevkiyatına kimse karışamaz"

Konu, Ermenistan basınından Armenpress'e konuşan Stano'nun gündemindeydi. Stano, silah sevkiyatını savundu:

Ülkeler, askeri desteği ortaklardan, pazarlardan alır. İlişkilerine bağlı olarak bunu alabilirler. Bu, bağımsız ve egemen her ülkenin hakkıdır. Uluslararası kanun ve anlaşmalara uyulduğu sürece kimsenin buna karışma hakkı yoktur.

'Ermenistan'ın silahlandırılmasıyla hiçbir ilgisi yok' iddiası

Ermenistan'a destek verilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin Stano, şunları iddia etti:

Avrupa Birliği'nin desteğinin, Ermenistan'ın silahlandırılmasıyla hiçbir ilgisi yok. Yalnızca Ermenistan'ın demokratik kurumlarını ve demokrasiyi güçlendirme yeteneğini artırmak ve desteklemek istiyoruz.

Ermenistan'ın bağımsızlığının, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün "güçlü bir şekilde" yanında olduklarını anlatan AB yetkilisi, "Bu sadece Ermenistan'la ilişkilerimizin değil, uluslararası ilişkilerin de temel taşlarından biridir." dedi.

"İhlal edenler açısından sonuçları olur"

Erivan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Stano, üstü kapalı tehditte bulunmaktan geri durmadı: