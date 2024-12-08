AB: Esad diktatörlüğünün sona ermesi olumlu bir gelişme

DHA

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, muhalif güçlerin sabah saatlerinde Şam'ı ele geçirmesiyle son buldu.

Esad askerlerininin muhalif güçler karşısında silah bırakmasıyla HTŞ ve diğer muhalif gruplar rejimin düştüğünü duyurdu.

Suriye'de yeni bir dönemin başlayacağının sinyalleri verilirken, dünya liderlerin ve siyasi örgütler yaşananlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"YAPICI ORTAKLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin önceliğinin Suriye’de güvenliğin sağlanması olduğunu söyleyerek, Suriye ve Orta Doğu'da tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

"OLUMLU VE UZUN ZAMANDIR BEKLENEN BİR GELİŞME"

Kallas, “Esad diktatörlüğünün sona ermesi olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişmedir. Bu aynı zamanda Esad'ın destekçileri Rusya ve İran'ın zayıflığını da göstermektedir” ifadesini kullandı.