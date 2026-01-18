SON DAKİKA! Suriye'de ateşkes ilan edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de tarihi anlar..

10 Mart Mutabakatı'na uymayı reddeden terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçen Suriye ordusu, ilk olarak Tabka ve Deyrizor kentlerinde kontrol sağlandı.

Daha sonra Rakka kent merkezine doğru yürüyüşe geçen Suriye ordusu, terör örgütünü buradan tamamen temizledi..

Rakka'da halk teröristlerden kurtulmayı kutlarken, Şam yönetimi YPG/SDG ile yeni bir anlaşmaya vardı.

SURİYE'DE TAM ATEŞKES

Bunun üzerine Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir ateşkes imzalandı.

Haberi, Suriye haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara duyurdu.

Şara açıklamasında "Devlet kurumları SDG'nin kontrolündeki doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete girecek" dedi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

TÜM ENERJİ VE SINIR KAPILARI DEVLETİN KONTROLÜNDE OLACAK

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji (petrol ve doğalgaz dahil) kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.