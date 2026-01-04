AB: Her koşulda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı gösterilmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya karşı 'Mutlak Kararlılık Operasyonu' adıyla büyük bir saldırı düzenledi.

CIA ve Delta Force'un uzun süreli hazırlıkları sonrası, Maduro ve eşi Guantanamo Körfezi'ne nakledildi.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Delcy Rodriguez'in geçici Devlet Başkanı olarak atanmasına karar verdi.

"TÜM TARAFLARI İTİDALE DAVET EDİYORUZ"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Karacas'taki büyükelçisi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kallas, şu ifadeleri kullandı:

AB, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. AB, Sayın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetten yoksun olduğunu defalarca dile getirmiş ve barışçıl bir geçişi savunmuştur. Her koşulda uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. Tüm tarafları itidale davet ediyoruz.

"HER TÜRLÜ ÇÖZÜM ULUSLARARSI HUKUKA VE BM ŞARTI'NA SAYGI GÖSTERMELİDİR"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Venezuela halkının yanında oldukları mesajını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Von der Leyen, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Venezuela halkının yanındayız. Barışçıl ve demokratik bir geçişi destekliyoruz. Her türlü çözüm, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı göstermelidir" dedi.

"AB, VENEZUELA'DA BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜMÜ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEKTİR"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini aktardı.

Costa, sosyal medyada hesabından, şu açıklamada bulundu:

AB, gerilimin düşürülmesi ve BM Şartı'nda yer alan prensipler ve uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde bir çözüm çağrısında bulunmaktadır. AB, Venezuela'da barışçıl, demokratik ve kapsayıcı bir çözümü desteklemeyi sürdürecektir.



Ülkedeki Avrupalı vatandaşların güvenliğinin sağlanması için üye devletlerle koordinasyon içinde Yüksek Temsilci Kaja Kallas tarafından yürütülen çabaları destekliyoruz.

BELÇİKA: AVRUPALI ORTAKLAR İLE KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise gelişmeleri ve ülkedeki İtalyan vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Başbakan Giorgia Meloni'nin durum hakkında sürekli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin Venezuela'daki durumu yakından izlemek üzere Avrupalı ortakları ile koordinasyon içinde olduğunu duyurdu. Prevot, sanal medyadaki paylaşımında, "Venezuela'dan sorumlu olan Bogota Büyükelçiliğimiz ile Brüksel'deki birimlerimiz tamamen seferber edilmiş durumda. Durum, Avrupalı ortaklarımız ile koordinasyon içinde yakından izleniyor" ifadelerini kullandı.

"MADURA REJİMİ, HER BAKIMDAN İHLAL ETMİŞTİR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: