Bu adada kedileri sevene 1 ay ücretsiz tatil...

Ege Denizi’nde yer alan Kiklad Adaları’nın başkenti Siros, sakinliği ve özgün dokusuyla son dönemde dikkat çekiyor.

Siros Adası, özellikle Mykonos ve Santorini gibi popüler destinasyonların kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor.

Siros'u farklı kılan unsurlardan biri ise adada yaşayan çok sayıdaki sokak kedisi.

Bu kedilerin bakımını ve korunmasını üstlenen Syros Cats adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, kısırlaştırma çalışmaları, beslenme programları, veteriner bakımı ve sahiplendirme faaliyetleriyle adada önemli bir sosyal sorumluluk görevi yürütüyor.

Syros Cats, en az bir ay süreyle adada kalabilecek gönüllüler arıyor.

Program, fiziksel olarak formda, sağlıklı, bağımsız ve olgun yetişkinlere açık.

YAPMANIZ GEREKENLER

Aynı anda en fazla dört gönüllünün kabul edildiği programda, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcılar bir arada çalışarak kültürel etkileşimi de güçlendiriyor.

Gönüllülere, ortak kullanım alanlarına sahip bir evde özel oda tahsis edilirken; kahvaltı ve temel giderler kuruluş tarafından karşılanıyor.

Gönüllüler haftada beş gün, günde yaklaşık beş saat olmak üzere; kedilerin beslenmesi, barınak temizliği, yavru ve çekingen kedilerin bakımı, ilaç uygulamaları, bahçe işleri, veteriner ziyaretlerine destek ve ziyaretçilere rehberlik gibi görevlerde yer alıyor.

Ulaşım, öğle ve akşam yemekleri ile kişisel harcamalar gönüllüler tarafından karşılanıyor.

Avrupa Birliği üyesi olmayan katılımcıların Schengen vize süresi sınırlarına dikkat etmeleri ve seyahat sigortası yaptırmaları gerekiyor.