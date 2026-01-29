AB, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine ekledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği'nden son dakika İran kararı..

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI "TERÖR ÖRGÜTÜ" LİSTESİNE ALINDI

Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

"KENDİ SONUNU HAZIRLAMAKTA"

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRİST GİBİ DAVRANIRSINIZ TERÖRİST GİBİ MUAMELE GÖRMELİSİNİZ" DEMİŞTİ

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasına ilişkin, "Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuşmuştu.