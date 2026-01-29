Londra'da soyulan kuyumcudan geriye sokaklardaki altınlar kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, soyguncular; kentin en yoğun bölgelerinden biri olan Stepherd's Bush'ta faaliyet gösteren bir kuyumcuyu gözlerine kestirdi.

Filmleri aratmayacak anlara sahne olan soygun girişimi sabah saatlerinde gerçekleşti.

KUYUMCU SOYGUNU FİLMLERİ ARATMADI

Londrasondakika'nın haberine göre, bölgenin tanınmış esnaflarından biri olan 'Sultan Kuyumculuk' soyguncuların hedefi oldu.

Dükkan, 'raim raid' olarak bilinen araçlı saldırıya uğradı.

YOLLARA SAVRULAN ALTINLARI POLİS TOPLADI

Olayın ardından kaçan hırsızların, çaldıkları altınların bir kısmı yollara savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Londra Emniyet Teşkilatı ekipleri, dükkanın çevresini güvenlik şeridine aldı.

Ekipler, güvenlik önlemi alınan olay yerinde yollara dökülen altın ve ziynet eşyalarını tek tek topladı.

DÜKKAN SAHİBİ ÇALINAN ALTINLARIN MİKTARINI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

O anlar objektiflere yansırken, dükkan sahibinin ve polis ekiplerinin çalınan mücevherlerin miktarını belirlemek için envanter sayımı yaptıkları öğrenildi.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin kimliklerini belirleme çalışması başlattı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında, kaçan soyguncuların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.