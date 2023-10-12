Ursula von der Leyen'in Rusya ve İsrail'in saldırıları için kullandığı çelişkili ifadeler Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'daki sivil can kayıplarından endişe eden AB'nin üst düzey yetkilisi Leyen, Gazze söz konusu olunca farklı tavır takındı.

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ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de sivillerin hedef alındığı saldırılarda İsrail'in yanında olduğunu ilan etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bu korkunç anda İsrail halkıyla dayanışma içindeyiz." mesajı verdi.

Bir destek de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi.

Leyen: İsrail kendini savunma hakkına sahip

Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, bugün ve gelecekte kendini savunma hakkında sahiptir." dedi.

Avrupa Birliği olarak İsrail'in yanında olduklarını belirten Leyen'in, Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırıları görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

2022'deki konuşması yeniden gündemde

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili 2022 yılında yaptığı bir konuşmada ise Leyen, Rus ordusunun Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını belirtti.

Leyen, sivillere yönelik hassasiyetini ön plana çıkardığı konuşmasında şunları söyledi:

Erkekleri, kadınları ve çocukları su, elektrik ve ısınmadan kış yaklaşırken mahrum bırakmayı amaçlayan saldırılar.



Bunlar terör eylemleridir. Bu şekilde adlandırmam gerekiyor. Ukrayna'yı, ne kadar sürerse sürsün destekleyeceğiz.

Ukraynalı-Gazzeli ayrımı yaptı

AB'nin, saldırılara maruz kalan Ukraynalı ve Gazzeli siviller arasında ayrım yapması tepki topladı.

Kullanıcılar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, "İkiyüzlü konuşmanın ustaları, yazık size", "Bu politikacılar ikiyüzlü, "Bu sadece ikiyüzlülük değil, her türlü yüzleri var." gibi ifadelere yer verdi.

Filistinlilere su, yakıt, elektrik kesildi

İsrail, kuşatma altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırılarını son günlerde yoğunlaştırdı.

İsrailli yetkililer, enkaza çevrilen Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin suya, yakıta ve elektriğe erişimini kesti.

İnsan hakları grupları, işgal altındaki bir nüfusu temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmanın savaş suçu olduğuna dikkati çekiyor.