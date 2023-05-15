AB Komisyonu Başkanı Leyen'in Türkiye mesajı: İkinci turu görmemiz lazım AB yetkilisi Leyen, seçimlere katılım oranından memnuniyet duyduklarını söyledi. Leyen, ikinci turun ne şekilde sonuçlanacağını görmeleri gerektiğini kaydetti.

AA

Avrupa'dan, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin bir değerlendirme yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basın toplantısı düzenledi.

AB'nin gözü kulağı Türkiye'deki sandıklarda

Leyen, Türkiye'deki seçimlere dair değerlendirmesiyle ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu belirten von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci turun ne getireceğini görmemiz lazım"

Bu seçimlerdeki çok büyük katılım gerçekten iyi haber çünkü bu Türk halkının demokratik haklarını kullanarak gidip oy vermeye bağlılıklarını, demokratik kurumlara değer verdiklerini göstermektedir.



Bu dünkü seçimlerin büyük kazanımıdır. Seçimler hala devam ediyor. Şimdi ikinci turu görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili açıklamaları da çok yakından takip ediyoruz. İkinci turun ne getireceğini görmemiz lazım.

Michel: Türk vatandaşlarını takdir ediyoruz

AB Konseyi Başkanı Michel ise seçime yüksek katılım oranı dolayısıyla Türk vatandaşlarını takdir ettiğini söyledi.

Demokrasilerde seçim sürecinin önemine işaret eden Michel, bu sürecin sonucunu takip edeceklerini belirtti.