ABD'li Politico dergisi, ikinci turu yazdı: Dünyanın en önemli seçimi Amerikan yayın organı, 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turun 'büyük sonuçlar doğuracağını' belirtti.

ensonhaber.com

ABD merkezli Politico dergisi, ikinci tura kalan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir haber yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci tura ilk sırada gittiği belirtildi. Haberde, "Ne cumhurbaşkanı ne de rakibi Kemal Kılıçdaroğlu kesin galibiyet için gereken yüzde 50 barajını geçemeyecek." denildi.

28 Mayıs'a kalan seçime 'dünyanın en önemlisi' dediler

Seçim süreci, kampanya döneminden sonuçların ortaya çıktığı güne kadar Batılı medya kuruluşlarınca yakından takip edildi.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turla ilgili gelişmeleri de aktarmaya başlayan söz konusu dergi, "Dünyanın en önemli seçimi" diye yazdı.

"Büyük sonuçlar doğuracak"

Sonucun, NATO'dan Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya kadar geniş alanda etkileri olacağına vurgu yapıldı:

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi, hem 85 milyonluk NATO üyesi ülkede demokrasinin geleceği, hem de Avrupa ve Orta Doğu'nun güvenliği açısından büyük sonuçlar doğuracağı için bu yıl dünyanın en yakından izlenen siyasi çekişmelerinden biri haline geldi.

Erdoğan: Bazıları mutfakta, biz balkondayız

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, destekçilerine 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için mücadele etmeye hazır olduğunu söylediği kaydedildi.

Evinin mutfağından videolar çeken cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Erdoğan'ın, "Bazıları mutfakta, biz balkondayız." dediği aktarıldı.

"Kılıçdaroğlu kızgın"

Aynı haberin devamında, "Gözle görülür şekilde kızgın Kılıçdaroğlu, 'Bu seçimi kesinlikle ikinci turda kazanacağız' dedi." notu paylaşıldı.