Financial Times: Kemal Kılıçdaroğlu zor bir mücadeleyle karşı karşıya İngiliz medya kuruluşu, "Cumhurbaşkanı seçiminin çetelesi, muhalefet kampında vicdan muhasebesini tetikledi" diye yazdı.

ensonhaber.com

Destekçilerine 14 Mayıs seçimini ilk turda kazanacağı yönünde umutlar dağıtan cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istediği sonucu alamadı.

Açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne." dedi.

Erdoğan'ın birinci çıkması muhalefeti düşündürüyor

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıklardan birinci çıkmasının muhalefette iç değerlendirmeye yol açtığını yazdı.

Haberde, "Kılıçdaroğlu, sadece iki hafta sonra ikinci tur oylama nedeniyle 'zorlu bir mücadele' ile karşı karşıya." denildi.

"Muhalefet kampında vicdan muhasebesini tetikledi"

Kılıçdaroğlu'nun "kendinden emin bir şekilde seçimi ilk turda kazanacağına" dair mesajlar verdiği anımsatıldı ve bazı tespitler yapıldı:

Ancak pazar günkü cumhurbaşkanı seçiminin çetelesi, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını sona erdirmek yerine, muhalefet kampında vicdan muhasebesini tetikledi.

"Kılıçdaroğlu için zorlu mücadele olacak"

Birinci tur sonucunun, Kılıçdaroğlu için "en kötü senaryo" olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

Kılıçdaroğlu'nun altı partili ittifakı, kamuoyu yoklamalarının oyların yarısını alabildiğini göstermesinin ardından pazar günkü seçime rüzgarla girmişti. Kılıçdaroğlu için biraz zorlu bir mücadele olacak.

Erdoğan'ın sandıklardan birinci çıkmasının yanı sıra Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te önde olduğu kaydedildi.