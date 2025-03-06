AB Komisyonu Başkanı'ndan 'Avrupa' değerlendirmesi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, olağanüstü AB Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Leyen, zirve öncesi mensubu olduğu Avrupa Halk Partisinin (EPP) toplantısına girişinde konuştu.

"AVRUPA'YI KENDİSİNİ SAVUNABİLECEK VE KORUYABİLECEK BİR KONUMA GETİRMELİYİZ"

İlerleyen saatlerde başlayacak olağanüstü zirve için bir araya geldiklerini belirten von der Leyen, şöyle konuştu:

Avrupa'nın açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gördüğümüz olağanüstü bir zamandayız ve Avrupa'yı kendisini savunabilecek ve koruyabilecek bir konuma getirmeliyiz.

Von der Leyen, Ukrayna'yı da kendisini koruyabilecek konuma getirmenin, adil ve kalıcı barışı sağlamanın önemine değinerek, bu doğrultuda liderlere Avrupa'nın savunma harcamalarını artırarak bölgeyi yeniden silahlandırmayı amaçlayan "ReArm" isimli yeni planı sunacağını duyurdu.

"BU PLAN SAYESİNDE ÜYE ÜLKELER, UKRAYNA'NIN SAVUNMA SANAYİSİNE YATIRIM YAPABİLİR"

Yeni planın 800 milyar avro değerinde olduğunu ifade eden von der Leyen, içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

Üye devletlere askeri harcamalar için daha fazla mali imkan sağlamakta ve Avrupa düzeyinde ortak tedarik imkanı vermektedir. Çok önemli bir nokta olarak, Ukrayna'ya da fayda sağlayabilir çünkü bu plan sayesinde üye ülkeler, Ukrayna’nın savunma sanayisine yatırım yapabilir ya da askeri kabiliyetler tedarik edip bunları Ukrayna'ya verebilir.

Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri, Ukrayna'ya destek ve Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmanın yollarını tartışacak.