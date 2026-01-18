Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın Almanya ziyareti ertelendi

- Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın Almanya ziyareti, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle ertelendi.
- Eş-Şara'nın Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşmesi planlanıyordu.
- Ziyaret, Suriye'nin yeniden imarı ve Suriyelilerin dönüşüne odaklanacaktı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Suriye’deki gelişmeler, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın 19-20 Ocak tarihlerinde Almanya’ya gerçekleştireceği ilk ziyaretin ertelenmesine neden oldu.
BERLİN ZİYARETİ ERTELENDİ
Alman Hükümet Sözcülüğünden Alman basınına yapılan açıklamada, eş-Şara’nın başkent Berlin’e gerçekleştireceği ziyaretin Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle ertelendiği ifade edildi.
Eş-Şara’nın 19 Ocak akşamı Berlin'e gelmesi, 20 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Friedrich Merz ile görüşmesi bekleniyordu.
Eş-Şara’nın Almanya temaslarında Suriye’nin yeniden imarı için Almanya’nın vereceği katkılar ile Almanya'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine yönelik adımlar ele alınacaktı.