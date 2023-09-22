AB Konseyi Başkanı Michel: BM sistemi çıkmazda Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilisi Michel, "Mevcut haliyle veto hakkı, istismara açıktır" dedi. Michel, BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut dünya düzenini yansıtmadığını söyledi.

AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda konuştu.

Michel'in gündeminde, BM sisteminde yapılması istenen değişiklik talepleri vardı.

Konuşmasında Michel, "Bugün BM sistemi çıkmaza girmiş durumda ve düşmanca güçler tarafından engelleniyor. Çok taraflı işbirliğini yeniden rayına oturtmalıyız." dedi.

Birleşmiş Milletler'de reform istedi

"BM sisteminin onarılması" gerektiğini vurgulayan Michel, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı, BM'de temsil edilebilirlik ve AB gibi bölgesel kuruluşların dahliyle ilgili üç konuda BM Şartı'nda reform çağrısı yaptı.

"Veto hakkı istismara açık"

AB Konseyi Başkanı, şunları söyledi:

Mevcut haliyle veto hakkı, istismara açıktır. BM Güvenlik Konseyi'ni güçsüz kılıyor.



Konseyin daimi üyelerinden biri, Şartımızı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal edebilir. Kendisine yönelik yaptırımları veto etme hakkına sahip olması ise daha da şok edici

"Rusya'yı kapsayabileceği zaman uygulamaya çağırıyorum"

BM Şartı'nın, Güvenlik Konseyi üyelerinden biri oylamaya konu olduğunda, oy kullanmaktan kaçınması gerektiğini öngördüğüne dikkati çeken Michel, şu ifadeleri kullandı:

Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerini, bu maddeyi Rusya'yı kapsayabileceği zaman uygulamaya çağırıyorum.

Michel, AB'nin, Fransa ve Meksika'nın "kitlesel zulüm" söz konusu olduğunda veto hakkını sınırlamayı amaçlayan girişimini desteklediğini vurguladı.

AB Konseyi Başkanı, "Çoğunluğun karar almasını ve veto hakkının 'ılımlı ve esnek' kullanımını birleştiren bir mekanizma kurmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Temsiliyet ve bölgesel örgütler

BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut dünya düzenini yansıtmadığını belirten Michel, birçok bölgenin hiç temsil edilmediğine dikkati çekti. Michel, "Güvenlik Konseyinin temsiliyet eksikliği meşruiyetine zarar veriyor." diye konuştu.

BM'nin meşruiyetini artıracak unsurlardan birinin, bölgesel örgütlere yer verilmesi olacağına işaret eden Michel, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bunların dahil edilmesi, verimli bir döngü yaratacaktır. Bölgesel örgütlerin birbirleriyle daha fazla ve daha iyi işbirliği yapmasını teşvik ederek istikrarlarına katkıda bulunacaktır.

Charles Michel, yakın zamanda BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla AB, Afrika Birliği, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasında zirve düzenleme girişiminde bulunacağını kaydetti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)