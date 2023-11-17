AB Konseyi Başkanı Michel: Oy birliğiyle karar almak önemli Charles Michel, oy birliğinin beraber hareket etmek için önemli bir araç olduğunu vurguladı. Almanya, karar alma mekanizmaları için nitelikli çoğunluk modelini öneriyor.

AA

Avrupa Birliği (AB), bazı kritik kararlarda görüş birliğine varamıyor.

Brüksel'de derinleşen fikir ayrılıkları, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in gündemindeydi.

Michel, AB'de oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğunu vurguladı.

Başkent Zagreb'de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelen Michel, görüşmede AB'nin stratejik programını ve gelecek dönemde AB'de oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçme durumunu ele aldı.

"Oy birliği önemli"

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Michel, oy birliğinin AB'de "birlik olmak" için önemli bir araç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs salgını ve Ukrayna'daki savaş gibi konularda karar getirilmesinde oy birliği önemli.

Dengeli duruş sağlanacak

Konuya ilişkin oldukça "hassas ve dikkatli" davrandığını söyleyen Michel, birlik olma ve hızlı karar verme arasında dengeli bir duruşun sağlanacağına inandığını belirtti.

Hırvatistan oy birliğinin kaldırılmasını istemiyor

Başbakan Plenkovic de ülkesinin AB'de oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçme durumunu desteklemediğini belirterek şöyle dedi:

Hırvatistan, stratejik kararların alınmasına oy birliğinin kaldırılmasına karşı çıkıyor.

Almanya'nın tavsiyesi: Nitelikli çoğunluk

Bu arada, genişleme planları yapan 27 üyeli AB'nin, daha da büyüdükçe bu kadar farklı ses ve sorun arasında karar almada "oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçme" fikri öne çıkmıştı.

AB üyeleri, başta dış politika ve mali konular olmak üzere bazı alanlarda karar alırken oy birliğinin sağlanması gerekirken, bir üyenin veto etmesi halinde AB'nin karar alamaması durumu vurgulanmıştı.

Almanya gibi ülkelerin önerisi ise mali konular ve dış politika gibi alanlarda bu tıkanıklıkları aşmak için "nitelikli çoğunluk" modeline geçmek olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)