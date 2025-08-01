AB personelinden yetkililere mektup: İsrail’e baskı yapın

AB'de Gazze hareketliliği yaşanıyor.

AB kurumlarında çalışan 700’den fazla personel, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü politikalara tepki göstermek amacıyla AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a mektup yazdı.

"İSRAİL'İN, AVRUPA BİRLİĞİ’NE KARŞI DAHA FAZLA SAYGISIZLIK GÖSTERMESİNE İZİN VERİLEMEZ"

Mektupta, Gazze’ye insani yardım girişine izin vermesi için İsrail’e baskı yapılması talep edildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ulaştığı mektuba göre, 700’den fazla imzacı, temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için tüm kara geçiş noktalarının açılmasını ve insani yardım gemilerinin yanaşmasına izin verilmesini istedi.

Mektupta, "İsrail’in bir anlaşmayı daha hiçe saymasına ve Avrupa Birliği’ne karşı daha fazla saygısızlık göstermesine izin verilemez" ifadeleri yer aldı.

İmzacılar, AB’nin İsrail’in en büyük ticaret ortağı olduğu ve bu nedenle uluslararası insani hukuka uyulmasını talep etmek için önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

YAPTIRIMLAR, DİPLOMATİK BASKI VE İNSANİ KORİDOR ÇAĞRISI

İsrail’e karşı bazı somut önlemlerin de önerildiği mektupta şöyle denildi: