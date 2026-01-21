Abone ol: Google News

Pakistan'daki AVM yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken kayıp onlarca kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 03:44
  • Pakistan'ın Karaçi kentindeki AVM yangınında ölü sayısı 28'e çıktı.
  • Kayıp 81 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.
  • Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde cumartesi gecesi çıkan yangının ardından ekipler enkazdan cesetleri çıkarmayı sürdürüyor.

En az 28 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 81 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

Ölü sayısının artması bekleniyor.

YANGININ NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Yetkililer çalışmaların zemin ve birinci katta tamamlandığını, kurtarma ekiplerinin ikinci ve üçüncü katlara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

