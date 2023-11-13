AB temsilcisi Borrell: Gazze'de durum vahim Saldırılarını durdurması için İsrail'e çağrıda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Bu acilen yapılmalı" dedi. Borrell, sivillerin korunması için azami itidal gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırdığı Gazze'de derinleşen insani kriz, Ukrayna ve Azerbaycan-Ermenistan konuları için toplantı düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, toplantıda bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde gazetecilere konuşurken, çatışmalara "aralar" verilmesi gerektiğini söyledi.

"Gazze'deki halkın vahim durumunu hafifletmek için..."

AB'nin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara "aralar" verilmesi çağrısında bulunduğunu vurgulayan Borrell, şunları söyledi:

Çatışmalara acilen aralar verilmesini istiyoruz. Bunu çoğul olarak ifade ediyorum. Ara değil, aralar verilmesi.



Bu acilen yapılmalı ve Gazze'deki halkın vahim durumunu hafifletmek için insani koridorlar oluşturulmalı. İsrail'e sivillerin korunması için azami itidal göstermesi çağrısında bulunuyoruz.

"Yardım sınırda hazır"

Gazze'de acilen su, gıda ve yakıt gibi temel malzemelere ihtiyaç duyulduğunu yineleyen Borrell, "Bu yardım sınırda hazır ve Gazze'ye girmeyi bekliyor." dedi.

Borrell, bugünkü toplantıda sadece Gazze'deki vahim durumu konuşmayacaklarını, aynı zamanda sonrasına bakacaklarını ve Filistin meselesine çözümü de ele alacaklarını aktardı.

"Bunun için ateşkes çağrısı ihtimalini görüşecek misiniz?" sorusu yöneltilen Borrell, 27 AB üyesi adına dün yapılan açıklamada "acilen insani aralar" verilmesi çağrısı yaptıklarını, AB ülkelerinin ortak tutumunun bu olduğunu bildirdi.

"Çifte standart önlenmeli"

Gazze'de olanların Ukrayna savaşını gölgelemesinden endişe duyup duymadığı sorulan Borrell, şöyle konuştu:

Borrell, Ukrayna'da savaşın devam ettiğini, Ukrayna'nın ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, bugünkü toplantıda Ukrayna'ya yardımları konuşacaklarını aktardı.

Birçok çatışma doğası gereği diğerlerinden farklıdır. Gazze'de olanlarla Ukrayna'yı kıyaslayabilir misiniz?



Ancak şu çok açık ki dünyanın algısı göz önünde bulundurulmalı ve çifte standart önlenmelidir.

Toplantının gündemindeki başlıklar

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ayrıca Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Güney Kafkasya'daki durum görüşülecek.

Toplantı sonrasında AB-Batı Balkanlar Toplantısı bakanlar düzeyinde yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)