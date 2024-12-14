AB, Türkiye üzerinden Suriye'ye 50 tonluk sağlık malzemesi gönderecek

Haber Merkezi

Avrupa Birliği Komisyonu, Dubai'de stoklarında bulunan 50 tonluk sağlık malzemesinin önümüzdeki günlerde Suriye'de dağıtılmak üzere Adana'ya gönderildiğini duyurdu.

DANİMARKA’DAN DA 46 TONLUK MALZEME NAKLEDİLECEK

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Danimarka'daki AB stoklarından 46 tonluk ek yardım malzemesini, Suriye'de dağıtılmak üzere Adana'ya nakledeceği bildirildi.

AB KOMİSYON BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini ve "insani yardımların ulaştırılması konusunu daha ayrıntılı görüşeceğini" söyledi.

AB Komisyon Başkanı "Sahadaki durum bu kadar istikrarsızken, Suriye halkına yardımımız her zamankinden daha önemli hale geliyor" ifadelerinde bulundu.

TOPLAM YARDIM 163 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Komisyon, 'en acil insani ihtiyaçları karşılamak için' ek dört milyon euronun yardımlara eklendiğini ve bu yılki toplam desteğinin 163 milyon euroya (yaklaşık 6 milyar tl) ulaştığını duyurdu.

Yeni finansman, travma kitleri, kritik sağlık malzemeleri, acil barınma kitleri ve sanitasyon desteğinin yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki 61 bin 500 kişiye gıda kolilerinin dağıtımını da kapsayacak.

AB Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, X platformunda yaptığı açıklamada, "Suriye'deki gelişen durumu yakından takip ediyorum ve BM de dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımla temas halindeyim" ifadelerinde bulundu.