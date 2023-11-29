AB: Türkiye'yle temel görüş ayrılıklarını gidermeliyiz AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ankara-Brüksel ilişkilerinin gidişatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA & Ensonhaber

Brüksel, Avrupa Konseyi'nin talebi doğrultusunda Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinin haritasını çıkardı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ileriye dönük ve stratejik bir işbirliği için seçenekler sunduklarını söyledi.

"Türkiye, bizim için çok önemli bir ortak"

Borrell, düzenlediği basın toplantısında "Türkiye, bizim için çok önemli bir ortak." ifadesini kullandı.

Orta Doğu mesajı: Türkiye'yle temasa geçmeye hazırız

Borrell, hemen her çatışmanın çözümüyle ilgili önemli rol oynayan Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi ve ekledi:

"Temel görüş ayrılıklarını gidermeliyiz"