Türkiye ile AB, göç ve vize serbestisini görüştü Taraflar, düzensiz göçün önlenmesi ve terörle mücadeleyi ele aldı. Türk vatandaşlarının vize süreçlerinin hızlandırılması için iş birliğinin güçlendirilmesi konusu da masadaydı.

AA

Belçika'nın başkenti Brüksel, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyaloğu toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantıya, Türkiye'yi temsilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldı.

Bakan Yerlikaya, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile bir araya geldi.

Brüksel'de kritik görüşme

Taraflar, düzensiz göçün önlenmesine ilişkin politika ve eylemler hakkında görüşlerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Brüksel'de düzenlenen toplantının ortak bildirisi paylaşıldı.

Sınır güvenliği ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi bir dizi konuda ortak yaklaşımları ele alan taraflar, kendi göç ve kolluk kurumlarının işbirliğini nasıl güçlendirebileceğini değerlendirdi.

Vize serbestisi masada

Taraflar, Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamındaki kriterlerin yerine getirilmesinde başarılı bir sonuca ulaşılması ve bu amaçla işbirliğinin yoğunlaştırılması yönündeki ortak iradelerini yineledi.

Vize süreçlerinin hızlandırılmasıyla Türk vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması yollarını araştırma konusunda mutabık kalındı.

Terör ve organize suçlarla mücadele

Güvenliğe ilişkin olarak da taraflar terör ve organize suçlarla mücadele alanında işbirliğini ve karşılıklı çabaları artırma konusunda uzlaşırken, kolluk alanında iş birliğini güçlendirme konusunda da anlaştı.

"Türkiye, AB için önemli bir ortak"

Taraflar, göç ve güvenlik alanlarındaki ortak çıkarlara yönelik iş birliğindeki ilerlemeyi teknik düzeyde gözden geçirmek üzere düzenli olarak bir araya gelmeye karar verdi.

Açıklamada, "Türkiye, AB adayı bir ülke ve göç ile güvenlik alanlarında AB için önemli bir ortaktır." ifadesi yer aldı.

Yerlikaya'nın Brüksel temasları

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile de görüştü.

Bakan Yerlikaya başkanlığındaki heyet, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen göç ve güvenlik konulu Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'na katıldı.

Varhelyi, görüşme hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ortak güvenlik ve istikrar için düzensiz göç ile kaçakçılığın engellenmesine yönelik ortak çalışmaya duyulan ihtiyacın ele alındığını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)