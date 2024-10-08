AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'e silah sevkiyatına son verin

DHA
İsrail, tüm dünyanın gözü önünde bir soykırıma imza atıyor.
İsrail'in yaptığı katliama en büyük destek Amerika'dan geliyor.
Amerika, İsrail'e her türlü silah yardımını yapıyor.
Bu yardımın kesilmesi için Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den açıklama geldi.
MACRON'U DESTEKLEDİ
Borreell, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.
"ÖLÜ SAYISI ARTIYOR"
Macron’un çağrısına destek veren Borrell, "Hepimiz çok fazla ölü olduğunu söylüyoruz fakat ölü sayısı artıyor. İşte bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda aldığı ve kapsamlı tartışmalara konu olan pozisyon gibi bir pozisyon almak çok önemlidir." dedi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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