AA

İsrail'in Gazze'ye saldırmasının üzerinden bir yıl geçti.

Geçen bu bir yıllık süreçte yerle bir edildi ve onlarca kişi zorunlu olarak göç etmek durumunda kaldı.

42 bine yakın masumun da öldüğü Gazze'de kadın ve çocuklar, İsrail'in hedefi oldu.

İsrail, bir kez daha çocukları vurdu.

HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR...

İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesine düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Saldırı sonucu yaralanan Gazzeli çocuklar, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Adile Topçu
Editör