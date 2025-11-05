AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye bölgesel aktör olmaya devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ziyarete gittiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'la birlikte basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ORTAK"

AB'nin Türkiye ile ortak çıkar alanlarında olumlu angajman yürüttüğünü belirten Kallas, "Türkiye temel bir ortak ve önemli bir bölgesel aktör olmaya devam ediyor." dedi.

Kallas, diğer taraftan Türkiye'de demokratik standartlar ve yargı bağımsızlığına ilişkin bazı sorunlar nedeniyle üyelik sürecinin 2018'den bu yana "fiilen durmuş noktada" olduğunu belirtti.

Kıbrıs meselesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli rol oynayan diğer bir unsur olduğunu kaydeden Kallas, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen çabaları güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti.

"KIBRISLI RUMLAR VE KIBRISLI TÜRKLER ORTAK SORUNLARA ÇÖZÜM BULMALI"

Kallas, "Elbette, Kıbrıs Adası’nı gelecekte yönetecek olan ne Türkiye ne de AB'dir. Adada birlikte yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerdir. Birlikte yaşamaları ve ortak sorunlara çözüm bulmaları gerekenler onlardır. Her iki toplumun da sürdürülebilir bir çözüme ihtiyacı vardır." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisine dahil olup olmayacağına ilişkin ise Kallas, AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını ve savunma sanayisini geliştirdiğini kaydetti.

Kallas, "Savunma sanayisi yeterli gelmediğinde, bazı bileşenlerin dışarıdan tedarik edilmesi gerekir. Mevcut araçlarımız arasında Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) var, bu açık bir mekanizma. Bu, hem savunma hazırlığı ihtiyacını hem de Ukrayna’ya desteği aynı anda dengeleyen bir araçtır." değerlendirmesinde bulundu.