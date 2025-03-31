ABD, 17 yabancı çete üyesini El Salvador'daki hapishanelere naklediyor

AA & Ensonhaber

ABD, ülkedeki yabancı suçluları sınır dışı etmeye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela merkezli Tren de Aragua suç örgütü ile ABD’de El Salvadorlu göçmenler tarafından kurulan MS-13 çetesine mensup 17 kişinin, dün gece yüksek güvenlikli El Salvador hapishanelerine nakledildiği belirtildi.

Aralarında cinayet ve cinsel saldırı gibi ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin bulunduğu çete üyelerinin, başarılı bir terörle mücadele operasyonu kapsamında transfer edildiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan halkının güvenliğini sağlamak amacıyla Tren de Aragua ve MS-13’ü Yabancı Terör Örgütleri listesine dahil ettiği hatırlatılırken, operasyon sürecinde gösterdiği iş birliği nedeniyle El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve hükümetine teşekkür edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Bukele 17 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD'den ülkeye getirilen Tren de Aragua’nın 238 üyesi ile 23 MS-13 mensubunun El Salvador’daki hapishanelere yerleştirildiğini duyurmuştu.