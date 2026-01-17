Rıza Pehlevi'den İranlılara protestolarını sürdürme çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine bir hal alan protesto gösterileri sürerken İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi göstericilere eylemlere devam etme çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşan Pehlevi, İran rejiminin her şeyin normal olduğunu göstermeye çalıştığını ve yalan söylediğini savunarak, "Ali Hamaney ve cani rejimi tarihin çöplüğüne atılana ve suçlular cezalandırılana kadar İran'da hiçbir şey normal değildir" dedi.

HALKI GREVE DAVET ETTİ

Tüm İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye davet eden Pehlevi, "İran'ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" dedi.

Pehlevi, bu sayede dünyanın İran'ın ulusal devrimine daha fazla destek vereceğini iddia etti.