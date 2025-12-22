ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarından kaldırılan Trump fotoğrafını yeniden yayımladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyasıyla gündemde.

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunmuştu.

"TRUMP'IN YER ALDIĞI GÖRSEL OLASI EK İNCELEME İÇİN BELİRLENDİ"

Bakanlık, Epstein hakkındaki soruşturma dosyaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin sosyal medya platformu X hesabından bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında, "New York Güney Bölgesi, Başkan Trump'ın yer aldığı bir görseli mağdur haklarının korunması amacıyla olası ek inceleme için belirledi." ifadesini kullandı.

"GÖRSEL TEDBİR AMAÇLI KALDIRILDI

Açıklamada, görselin tedbir amaçlı kaldırıldığı, inceleme sonucunda fotoğrafta Epstein mağdurlarının yer aldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtilerek, herhangi bir değişiklik ya da sansür olmaksızın görselin yeniden yayımlandığı kaydedildi.

"BAŞKA NELER GİZLENİYOR"

Fotoğrafın kaldırılması, Kongredeki Demokratların tepkisine yol açtı.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, X'ten yaptıkları ortak paylaşımda, "Epstein dosyalarındaki ve Donald Trump'ı içeren bu fotoğrafın Adalet Bakanlığı tarafından kaldırıldığı görülüyor. Başsavcı Pam Bondi, bu doğru mu? Başka neler gizleniyor?" ifadelerine yer verdi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie de dosyaların yayımlanma sürecinin ele alınış biçimi nedeniyle Adalet Bakanlığı yetkililerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu fotoğraf, Epstein'in masa ve dolaplarında bulunan eşyaları gösteren kolajın parçasıydı.

Görsellerden birinde Trump'ın bir grup kadınla birlikte yer aldığı, diğerinde ise Trump ve eşi Melania Trump'ın, Epstein ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile görüldüğü bir fotoğraf bulunuyordu.

ADALET BAKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDEN 16 DOSYA KALDIRILMIŞTI

ABD'de birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti.

Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir." açıklamasını yapmıştı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarında, Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını belirtmişti.