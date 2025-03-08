ABD Adalet Bakanlığı'nda birçok kıdemli çalışan görevden alındı

AA

ABD Adalet Bakanlığı'nda, etik işlerinden sorumlu bir üst düzey yetkili ile af avukatı da dahil olmak üzere çok sayıda kıdemli çalışanın görevden alındığı duyuruldu.

The Washington Post'un, isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan kişilere dayandırdığı haberine göre, Mesleki Sorumluluk Ofisi Başkanı Jeffrey Ragsdale ve ABD af avukatı Liz Oyer'in de aralarında bulunduğu birçok Adalet Bakanlığı görevlisi azledildi.

İflas davaları ve özel vekiller idaresini denetleyen ABD Vekilleri İcra Dairesi Başkanı Tara Twomey de görevden alındı.

GÖREVDEN ALINMA NEDENLERİ SÖYLENMEDİ

Adalet Bakanlığı, görevden alınmaların sebebine ilişkin açıklama yapmadı.

YENİ BAŞSAVCI YARDIMCISI İMZALADI

Görevden alma bildirisi ise daha önce Donald Trump'ın avukatlığını yapan ve başsavcı yardımcısı olarak göreve başlayan Todd Blanche tarafından imzalandı.

İŞTEN ÇIKARTILDIKLARINI BİLDİRDİLER

Oyer, konuya ilişkin LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, "Son 3 yıldır kalbimi ve ruhumu adadığım işimden bugün kovulduğumu paylaşmaktan üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Ragsdale ise e-posta ile iş arkadaşlarına, "Bugünden itibaren geçerli olmak üzere görevden alındığımı öğrendim." mesajını iletti.