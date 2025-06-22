ABD Bağdat Büyükelçiliği bazı personellerini tahliye etmeye başladı

İsrail ve İran arasındaki savaşa ABD resmen dahil oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

BAZI PERSONELLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölge için endişeler artarken ABD, Irak'taki vatandaşlarına yönelik adım attı.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle ek personelin önleyici tedbirler kapsamında ülkeden ayrıldığı bildirildi.

OLAĞAN FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'taki güvenlik durumunu yakından takip etmeye devam ettiği belirtilirken, Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu'nun açık olduğu ve olağan faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

İran, ABD güçlerinin bu sabah erken saatlerde Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç ayrı nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesinin ardından bölgedeki tüm ABD askerlerinin ve sivillerinin "meşru hedef" haline geldiği uyarısında bulunmuştu.