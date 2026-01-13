İran: ABD askeri seçeneği tekrar denemek isterse buna hazırız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da devam eden protestolara ve İran-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın 'tehdit ve dayatma olmadan' ABD ile nükleer müzakerelere girmeye hazır olduğunu belirtti.

Erakçi, "ABD'nin adil ve eşit şartlarda müzakerelere hazır olduğunu düşünmüyoruz. Hazır olduğunda bu konuyu ciddi olarak değerlendireceğiz" dedi.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilere değinen Erakçi, eğitimli terörist unsurların protestocuların arasına sızdığını, güvenlik güçlerini ve göstericileri hedef aldığını ifade etti.

"ABD, ASKERİ SEÇENEĞİ DENEMEK İSTERSE BUNA HAZIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı tehditlerine değinen Erakçi, "ABD'nin ülkemize yönelik önerileri ve tehditleri birbiriyle uyumsuz. ABD, daha önce denediği askeri seçeneği tekrar denemek isterse buna hazırız. Son savaş sırasında sahip olduğumuzdan çok daha büyük ve kapsamlı bir askeri hazırlığımız var. Tüm seçeneklere hazırız ve Washington'un akıllıca bir seçenek seçmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Erakçi, "Witkoff ile aramızdaki iletişim protestolar öncesinde ve sonrasında devam etti ve halen devam ediyor" ifadelerini kullanırken Witkoff ile bir görüşme ihtimali hakkında ise "Masada incelenen bazı fikirler var" dedi.