ABD basını: 2019’da Kuzey Kore’ye asker çıkardık

ABD merkezli New York Times gazetesi, 2019 yılında ABD özel kuvvetlerinin Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği iddia edilen bir istihbarat operasyonunu gündeme taşıdı. Habere göre, Trump’ın 2018 sonunda verdiği talimatla “SEAL Team 6” komandoları, Kuzey Kore’den istihbarat sağlayacak bir elektronik cihazı ülkeye sokmak için hazırlık yaptı.

GECE ÇIKARMASI VE SİVİL KAYIPLAR

Tim, ABD sularında tatbikatlar yaptıktan sonra 2019’un ilk haftalarında Kuzey Kore sularına nükleer bir denizaltı ile girdi. Küçük denizaltılarla gece karanlığında karaya çıkan komandolar, bir balıkçı teknesiyle karşılaştı. Habere göre, tim fark edilme korkusuyla teknedeki tüm sivilleri öldürdü ve görevi tamamlayamadan ülkeyi terk etti.

ÖNCEKİ OPERASYONLAR

Haberde, Pentagon’un olaya ilişkin gizli bir inceleme raporu hazırladığı ve sivillerin öldürülmesinin “angajman kurallarına uygun” bulunduğu iddia edildi. Ayrıca, SEAL komandolarının 2005’te Kuzey Kore’ye mini denizaltı ile gizlice çıkarma yaptığı ve kamuoyundan gizlendiği belirtildi.

TRUMP: "HİÇBİR BİLGİM YOK"

ABD Başkanı Donald Trump, haberde anlatılan operasyonla ilgili olarak “Bunu yeni duyuyorum, hiçbir bilgim yok” ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı. Kuzey Kore yönetiminin iddialara vereceği tepki merak konusu oldu.

TRUMP'IN KUZEY KORE İLE DİYALOĞU ARTIRDIĞI DÖNEM

Olayın 2019 yılında gerçekleştiğinin iddia edilmesi dikkat çekti. Bu dönemde Trump ve Kim Jong-Un arasında diplomasi trafiği sürüyordu. Trump, 12 Haziran 2018’de Singapur’da, 26-27 Şubat 2019’da Vietnam’da ve 30 Haziran 2019’da Kore Yarımadası’ndaki silahsızlandırılmış bölgede Kim ile görüşmüştü. Sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, bu adımı atan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu. Ancak nükleer silahlardan arındırma ve ilişkilerin normalleşmesi müzakerelerinden sonuç alınamamış, Washington-Pyongyang gerginliği ABD Başkanı Joe Biden döneminde yeniden yükselmişti.