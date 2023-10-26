ABD basını: İsrail ordusu 'Küçük Gazze' inşa etti, dar sokaklarda eğitim alıyorlar Wall Street Journal gazetesi, tünellerden oluşan bir alanda İsrail askerlerinin savaşa hazırlık yaptığını aktardı.

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne kara saldırısına hazırlandıklarını söyledi.

Ancak Netanyahu, saldırının zamanlamasına dair herhangi bir ayrıntı vermedi. İsrail ordusu, Gazze sınırına tanklar ve askerler konuşlandırdı.

ABD basınından Wall Street Journal, hazırlık kapsamında İsrail'in "Küçük Gazze" inşa ettiğini yazdı.

İsrail ordusunun dar sokaklardaki eğitimi

Söz konusu alanda kara operasyonu için tatbikatlar yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

İsrail ordusu, askerlerin dar sokaklarda ve tünellerden oluşan bir labirentte savaşa hazırlanmaları için bir Filistin köyünün kopyasını inşa etti.

Çölde inşa ettiler

Necef Çölü'nde inşa edilen yerde, silahlı unsurlara karşı mücadele eğitimi verildiği kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) oluşturduğu şehirde, hem alçak binalar hem de sekiz katlı binaların bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

600 yapı arasında tatbikat yapıyorlar

Gazze Şeridi "standartlarındaki" cami ve diğer binaların kopyalarının da tatbikatta yer aldığı belirtildi.

Söz konusu alanda yaklaşık 600 yapının olduğu notuna yer verildi.

Netanyahu: Kara harekatına hazırlanıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim." dedi.

İsrail'e “yurt dışından silahlar gelmekte” olduğunu kaydeden Netanyahu, bunu daha fazla silahlanma ile sürdüreceklerini vurgulayarak, “Vatandaşları silah kullanmaya teşvik ediyoruz ancak bunu kontrollü bir şekilde yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Ben dahil herkesin cevap vermesi gerekecek"

Hamas’ın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail kamuoyunda hükümete yönelik yapılan eleştirilere de değinen Netanyahu, şöyle devam etti: