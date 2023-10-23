İsrail Başbakanı Netanyahu, baskıyla karşı karşıya: Devam etmemeli Kabineden 3 İsrailli bakanın, Netanyahu'yu istifaya zorlamak için istifa etmeyi düşündüğü belirtildi. İsrail Başbakanı'nın, görevine devam etmemesi gerektiği şeklinde yorumlar yapıldı.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke kamuoyunda ciddi baskıyla karşılaştı.

Ülkesinin içine düştüğü durum nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Netanyahu'nun istifa etmesi isteniyor.

İsrail basınında, Netanyahu'ya 7 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında yaşananların sorumluluğunu üstlenmesi için baskı yapmak amacıyla 3 bakanın istifa etmeyi düşündüğü yönünde haberler yer aldı.

İsrailli bakanlar baskı için istifayı düşünüyor

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre en az 3 İsrailli bakan, Netanyahu'yu 7 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında yaşananların sorumluluğunu üstlenmeye zorlamak için istifa etmeyi düşünüyor.

"Devam etmesine kesinlikle izin verilmemeli"

Adı açıklanmayan bir bakan, "Geldiğimiz durum inanılmaz ve onun (Netanyahu) devam etmesine kesinlikle izin verilmemeli." dedi.

Bakan, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarının sorumluluğunu üstlenmemekte ısrar ettiğini ancak kendisini bekleyen öfke dalgasına karşı direnebileceği düşüncesinde olanların az olduğunu belirtti.

Bakanın yanı sıra Netanyahu'ya yakın isimlerin görüşlerine de yer verilen haberde bir kişi şu ifadeleri kullandı:

Başbakan'ın savaşın ortasında bunun kendi sorumluluğunda olduğunu açıklaması neden gerekli? Bu dönemde böyle bir şeye gerek yok.



Aksine, bu türden bir ilan, güvenlik, strateji ve belki de genel ahlaki düzeyde zararlı olabilir.

"İstifa etme niyeti yok"

Netanyahu'ya yakın isim savaşın ortasında "Başbakan'ın istifa etme gibi bir niyeti bulunmadığını, bu konunun gündemde olmadığını" kaydetti.

Haberde ayrıca siyasi kaynakların, Netanyahu'nun suçunu kabul etmeyeceğini çünkü bunun, onun karakterinin bir parçası olmadığını belirterek, "Görev süresi boyunca hiçbir şey için özür dilemedi ve şimdi de özür dilemesi pek mümkün görünmüyor." dediği aktarıldı.

Sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalışıyor

Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde de Netanyahu'nun, 7 Ekim'deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti.

Netanyahu ile ordu arasında güven krizi

Yediot Ahronot gazetesi, bugün yayınlanan bir haberinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki güncel gelişmeler konusunda Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi yaşandığını yazmıştı.

Gazetenin bir başka haberinde de İsrail'de yapılan bir ankete yer verilmiş; katılımcıların yüzde 66'sının 7 Ekim'de yaşanan hatalardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın ardından istifasını istediği belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)