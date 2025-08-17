ABD basını: Trump, 22 Ağustos'a kadar üçlü zirve istiyor

Amerikan Axios haber platformunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir zirve düzenlemek istediği aktarıldı.

TRUMP, PUTİN ZİRVESİNİN ARDINDAN ÜÇLÜ TOPLANTI ÇAĞRISI YAPTI

Haberde, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’daki zirvenin ardından telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve diğer Avrupalı liderlere yeni zirve konusundaki görüşünü ilettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, 22 Ağustos’a kadar ABD, Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirecek üçlü zirvenin düzenlenmesini istediğini muhataplarına aktardığı öne sürüldü.

Olası zirveye Putin’in yaklaşımı konusunda ise Moskova’dan henüz bir açıklama gelmedi.