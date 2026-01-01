ABD basını: Trump ve Netanyahu İran'a saldırı konusunda anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD merkezli Axios’un ABD’li yetkililer ve kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik olası bir saldırı ihtimalini masaya yatırdı.

İRAN'A YÖNELİK İKİNCİ SALDIRI SENARYOSU

Görüşmeye dair bilgi veren ABD'li bir yetkili, Washington yönetiminin İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmak adına gerçek ve doğrulanabilir adımlar attığını tespit etmesi durumunda, Trump'ın muhtemelen ikinci raundu, yani İran'a yönelik saldırının tekrarını destekleyeceği yorumunda bulundu.

Ancak yetkili, İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmasının tam olarak ne anlama geldiği konusunda taraflar arasında yaşanacak bir uzlaşmazlığın da potansiyel bir gerilim konusu olabileceğine dikkat çekti.

NETANYAHU'NUN FÜZE ENDİŞESİ

ABD'li kaynakların aktardığına göre, İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmede İran'ın nükleer programının mevcut durumunu gündeme getirdi. Netanyahu'nun ayrıca, İran'ın füze programıyla ilgili ülkesinin duyduğu derin endişeleri Trump'a ilettiği belirtildi.

Buna karşın ABD'li yetkili, Trump ve Netanyahu'nun gelecekteki askeri eyleme ilişkin belirli bir zaman çizelgesi, bir eşik veya ayrıntılı bir anlayış birliği konusunda henüz net bir uzlaşmaya varmadıklarını vurguladı.

GAZZE PLANINDA İKİNCİ AŞAMA VE HAMAS ŞARTI

Görüşmenin bir diğer kritik maddesi ise Gazze'deki durum oldu. İki üst düzey ABD'li yetkili, Netanyahu'nun görüşmede Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda mutabık kaldığını öne sürdü.

Yetkililer, Trump'ın bu konudaki tavrının ise şartlı olduğunu belirtti. İddiaya göre Trump, Hamas'ın anlaşmaya uymaması ve silahsızlanmaya başlamaması halinde İsrail'in yeniden saldırmasına izin vereceğini ifade etti.

TRUMP 'SONUÇLARI GEÇEN SEFERDEN AĞIR OLUR' DEMİŞTİ

Donald Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Tahran yönetimine sert mesajlar göndermişti.

İran'ın nükleer faaliyetlerine atıfta bulunan Trump, şu ifadeleri kullanmıştı: