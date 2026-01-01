İsrail basını: Somaliland, Abraham Anlaşmalarına katılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Somaliland'in Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi yakın zamanda İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

ABDİLLAHİ’NİN İSRAİL ZİYARETİ VE ABRAHAM ANLAŞMALARI İDDİASI

Abdillahi'nin ziyaret sırasında İsrail ile resmen Abraham Anlaşmalarına katılmayı hedeflediği öne sürüldü.

KAN'ın haberinde ayrıca, Abdillahi'nin İsrail ziyaretinde tarım, madencilik, petrol, güvenlik, altyapı ve turizm dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilave ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedildi.

Başkan Abdillahi'nin daha önce İsrail’i ziyaret ettiği ancak bunun gizli şekilde yapıldığı iddia edilen haberde, Abdillahi'nin İsrail ziyaretine ilişkin henüz kesin bir tarih belirlenmediği ifade edildi.

İSRAİL, SOMALİLAND’İ TANIYAN TEK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık’ta Somaliland bölgesini “bağımsız ve egemen bir devlet” olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali hükümeti ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.