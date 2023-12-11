ABD basını: Washington'a bel bağlayan Avrupa'nın askeri gücü zayıflıyor Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin ordularıyla ilgili çarpıcı tablo gözler önüne serildi. ABD'nin, 'savunma politikasının omurgası' olarak görülmesinin, Avrupa ordularının zayıflamasına yol açtığı belirtildi.

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Avrupa'da silahlı kuvvetlerin zayıflaması konusunda endişeler artıyor.

Kıta genelindeki cephaneliklerin boş kalmaya başladığı belirtiliyor.

Bu durum, birçok ülkenin ordularındaki askeri araç gereçlerle kendini gösterirken, Avrupa'nın gücüne ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

İngiliz ordusunun 150 konuşlandırılabilir tankı var

ABD'nin önde gelen müttefiki ve Avrupa'nın savunmaya en fazla harcama yapan ülkesi olan İngiliz ordusunun konuşlandırılabilir yalnızca 150 tankı ve az sayıda uzun menzilli topçu silahı olduğu bildirildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, cephanelerin oldukça boş olduğu, İngiliz ordusunun geçen yıl Ukrayna'ya "müzelerden çok sayıda roketatar tedarik etmeyi düşündüğü" ancak bu fikirden vazgeçildiği kaydedildi.

Fransa'nın elindeki sayı

Avrupa'da askeri alanda en çok harcama yapan ikinci ülke olan Fransa'nın ise 90'dan az ağır topçu silahına sahip olduğu; bunun da Rusya'nın Ukrayna'da her ay kaybettiği miktara denk olduğuna dikkat çekildi.

Alman ordusunun iki günlük mühimmatı var

Danimarka'da ise ağır toplar, denizaltılar ve hava savunma sistemlerinin bulunmadığı, Alman ordusunun iki günlük savaşa yetecek mühimmatının olduğu bilgisi paylaşıldı.

'ABD'ye bel bağladılar' yorumu

Haberde, Avrupa'da görülen askeri zayıflığın nedeninin ABD'nin verdiği destek olduğunun altı çizildi.

Batılı hükümetler, yıllardır Avrupa ordularının zayıflamasını sineye çektiler. Çünkü ABD, NATO'nun ve Avrupa'daki savunma politikasının omurgasıydı.

Avrupa'da endişe artıyor

ABD'nin "izolasyoncu" bir pozisyon benimseye başladığı ve bu durumun Avrupa'da kaygılara neden olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, bu ülkenin Avrupa'ya yönelik "potansiyel tehdidini" ortaya çıkardığı savunuldu.

"Bütçe kesintileri silahlı birliklerin altını oydu"

Kıtada oluşan büyük güvenlik açığından şu sözlerle bahsedildi:

Bütçe kesintileri ve aşınmış silah endüstrisi silahlı birliklerin altını oydu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, riskleri gözler önüne seriyor.

Avrupa tespiti: Kendi kendini askerden arındırdı

Avrupa'nın, "görünür bir tehdidin olmayışı ve ABD'nin dünya çapındaki askeri hakimiyeti" nedeniyle askeri alanda para harcamaya gerek duymadığı, bunun da kıtanın "kendi kendini sistematik olarak askerden arındırması" anlamına geldiği vurgulandı.

Konuyla ilgili uzmanların şu görüşlerine yer verildi: