İngiltere, Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi teslim etti Londra yönetimi, Karadeniz'de güvenliği sağlaması için Ukrayna ordusuna mayın arama gemileri gönderdiğini açıkladı. İngiltere'nin bu adımı, ABD'de askeri yardım konusunda çıkmazın yaşandığı bir dönemde geldi.

ensonhaber.com

Ukrayna ordusu, Batı'dan yeni askeri destekler sağladı.

Kiev yönetimine açık desteğiyle bilinen İngiltere, Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi teslim ettiğini açıkladı.

İki mayın gemisi gönderiyorlar

Adları HMS Grimsby ve HMS Shoreham olan mayın avcıları, Chernihiv ve Cherkasy olarak yeniden isimlendirildi.

Söz konusu gemilerin, Ukrayna'nın Karadeniz boyunca ticari gemi taşımacılığında, "Rusya'nın mayınlama faaliyetlerine karşı" koruma kalkanı görevi görmesi hedefleniyor.

Bu yaz Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve kendi karasularına yakın Batı Karadeniz kıyılarını kapsayan bir rota üzerinden tahılın Afrika ve Asya pazarlarına ihraç edilmesi için insani koridor oluşturulduğunu duyurmuştu.

4,6 milyar sterlin askeri yardım taahhüdü

İngiltere, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana şimdiye kadar 4,6 milyar sterlin askeri yardım taahhüt etti.

Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşmaya devam edebilmesi için Batı'nın askeri teçhizat bağışlarına büyük ölçüde bağımlı durumda.

Batı'da Ukrayna tartışması

The Guardian, ABD'de siyasi çekişmeler yaşanırken, Batı'nın uzun vadeli kararlı desteğiyle ilgili endişeler olduğunu aktardı.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler, geçtiğimiz hafta, Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık ek askeri yardım paketini kapsayan yasa tasarısını bloke etmişti.

Almanya: Savaş yakında bitmeyecek

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakın bir dönemde bitmeyeceğini düşünüyor.

Başbakan Olaf Scholz, "Bu savaş yakın zamanda bitmeyecek. Hepimiz bitmesini isterdik. Bu yüzden baskıyı sürdürmemiz gerekiyor." demişti.

Ukrayna'ya yardıma devam etmeleri gerektiğini belirten Scholz, "Ukrayna'nın savunma mücadelesini mali kaynak ve silahlarla destekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.