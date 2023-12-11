İngiltere, Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi teslim etti

Ukrayna ordusu, Batı'dan yeni askeri destekler sağladı.
Kiev yönetimine açık desteğiyle bilinen İngiltere, Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi teslim ettiğini açıkladı.
İki mayın gemisi gönderiyorlar
Adları HMS Grimsby ve HMS Shoreham olan mayın avcıları, Chernihiv ve Cherkasy olarak yeniden isimlendirildi.
Söz konusu gemilerin, Ukrayna'nın Karadeniz boyunca ticari gemi taşımacılığında, "Rusya'nın mayınlama faaliyetlerine karşı" koruma kalkanı görevi görmesi hedefleniyor.
Bu yaz Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve kendi karasularına yakın Batı Karadeniz kıyılarını kapsayan bir rota üzerinden tahılın Afrika ve Asya pazarlarına ihraç edilmesi için insani koridor oluşturulduğunu duyurmuştu.
4,6 milyar sterlin askeri yardım taahhüdü
İngiltere, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana şimdiye kadar 4,6 milyar sterlin askeri yardım taahhüt etti.
Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşmaya devam edebilmesi için Batı'nın askeri teçhizat bağışlarına büyük ölçüde bağımlı durumda.
Batı'da Ukrayna tartışması
The Guardian, ABD'de siyasi çekişmeler yaşanırken, Batı'nın uzun vadeli kararlı desteğiyle ilgili endişeler olduğunu aktardı.
ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler, geçtiğimiz hafta, Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık ek askeri yardım paketini kapsayan yasa tasarısını bloke etmişti.
Almanya: Savaş yakında bitmeyecek
Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakın bir dönemde bitmeyeceğini düşünüyor.
Başbakan Olaf Scholz, "Bu savaş yakın zamanda bitmeyecek. Hepimiz bitmesini isterdik. Bu yüzden baskıyı sürdürmemiz gerekiyor." demişti.
Ukrayna'ya yardıma devam etmeleri gerektiğini belirten Scholz, "Ukrayna'nın savunma mücadelesini mali kaynak ve silahlarla destekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış