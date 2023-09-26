ABD basınından rüşvetle suçlanan Bob Menendez'e: Utanmaz Menendez'e sert ifadelerle yüklenen New York Post gazetesi, "Tek kelimeyle utanmaz" diye yazdı. Menendez'in savunmasının çaresizliklerle dolu olduğu belirtildi.

ensonhaber.com

ABD'de Demokrat Senatör Bob Menendez, rüşvet suçlamalarının ardından Kongre'den istifa etmesi yönündeki çağrılarla karşılaştı.

Suçlamalara yanıt vermek üzere kameraların karşısına geçen Menendez'in, iddiaları hedefinden saptırmaya çalıştığı görüldü.

"Tek kelimeyle utanmaz"

Amerikan medyasından New York Post gazetesi, Türkiye karşıtlığı ile bilinen Menendez'i sert ifadelerle hedef aldı.

Gazetede iki ayrı yazı yayınlandı. Rüşvet ağına bulaşan isim için gazetenin yayın kurulu "Tek kelimeyle utanmaz Senatör Bob Menendez'in derhal istifa etmesi gerekiyor." dedi.

"Savunması çaresiz"

Menendez'in kolay pes etmediği fakat savunmasının şimdiden oldukça çaresiz göründüğü belirtildi.

Yazıda, "Meslektaşlarının onu gerçeği kabul etmeye ikna etmesi ne kadar sürer?" sorusu yöneltilerek şunlar aktarıldı:

Meydan okurcasına gelecek yıl yeniden aday olacağını açıklayan New Jersey Demokratı, tonlarca parayı ve altını evinde saklamanın Küba'ya özgü bir şey olduğunda ısrar etti.

"Üzgünüz Bob: Yarım milyon dolardan bahsediyoruz"

Menendez'in, acil durumlar için ve ailesinin Küba'da hacizle karşı karşıya kalma geçmişi nedeniyle kişisel tasarruf hesabından 30 yıldır binlerce dolar nakit çektiğini söylediği anımsatılarak şöyle denildi:

Üzgünüz Bob: Yarım milyon dolardan bahsediyoruz. Federal iddianameye göre, nakit yüklü zarfların bazılarında, diğer sanık Fred Daibes'in parmak izleri ve DNA'sı bulunuyordu. Bunlar, birikimlerinizden gelmiyor.

"İstifa etmeyecek, utanmıyor"

Aynı gazetede yayınlanan görüş yazısında da "Elbette Menendez istifa etmeyecek; yolsuzluğa bulaşmış politikacılar bugünlerde utanmıyor." şeklinde ifadelere yer verildi.