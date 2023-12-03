ABD Başkan Yardımcısı Harris: Gazze'de çok fazla sivil öldürüldü Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. "Bunu nasıl yapacağı" önemli diyen Başkan Joe Biden'ın yardımcısı, "Gazze'den gelen görüntüler çok yıkıcı" ifadesini kullandı.

AA

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili konuştu.

Harris, Dubai'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katıldı.

Temasları kapsamında Harris, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

"Çok fazla masum sivil öldürüldü"

Harris, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İsrail kendini savunurken nasıl yapacağı da önemli. (Gazze'de) Çok fazla masum sivil öldürüldü. Sivillerin çektiği acılar ve Gazze'den gelen görüntüler çok yıkıcı.

"Filistin yönetimi Gazze'yi idare etmeli"

Bölgede kalıcı barışa ulaşılması için Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin yönetiminin, halkının iradesiyle yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

"Plan hazır olmalı"

Harris, İsrail'in bölgedeki masum sivilleri korumasının önemine işaret ederek, belli bir noktada saldırıların sona ereceğini ve bundan sonraki planın hazır olması gerektiğini savundu.

"Toprak kaybı olmayacak"

Başkan Yardımcısı Harris, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede ise Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Yeniden işgal, kuşatma ya da abluka yok. Toprak kaybı olmayacak ve Gazze terörizm için platform olarak kullanılmayacak.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)