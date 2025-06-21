ABD Başkan Yardımcısı Vance, Los Angeles'taki gösteriler için Demokratları suçladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan operasyonlar sonrası eyalete bağlı Los Angeles kentinde protestolar patlak verdi.

Protestoların yaşandığı sırada ABD Başkanı Donald Trump ile Kaliforniya Valisi Gavin Newsom arasında yetki tartışması yaşandı.

BAŞKAN YARDIMCISI KONUŞTU

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bir kez daha karşı karşıya gelirken olaylarla ilgili bir açıklama da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'dan geldi.

Düzensiz göçmenlere destek protestolarına karşı alınan önlemleri denetlemek üzere Los Angeles'ta bulunan Vance, gösterilere müdahale için yakın zamanda kentte konuşlandırılan kolluk kuvvetleriyle de bir araya geldi.

DEMOKRATLARI HEDEF ALDI

Saha incelemelerinin ardından basına açıklamalarda bulunan Vance, Demokrat Vali Newsom ile Belediye Başkanı Bass'i gösterileri teşvikle itham etti.

Vance, Demokrat yetkilileri, düzensiz göçmenlere karşı sert önlemler almamak ve yerel kuvvetlere yardımcı olmamakla da suçladı.

Deniz piyadeleri ile Ulusal Muhafızların, Los Angeles'tan ne zaman ayrılacağına dair herhangi bir zaman aralığı sunmayan Vance, bölgede görevlendiren bu kuvvetlerin bir süre daha şehirde kalabileceğini söyledi.

LOS ANGELES'TA GÖÇMEN PROTESTOLARI

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltı işlemi uygulanan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.