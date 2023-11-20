ABD Başkanı Biden, 81 yaşına girdi 81'inci yaş gününü kutlayan Biden'ın gözlerden uzak olması, ABD'de tartışma konusu oldu. Biden'ın ekibinin, gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilgili endişeleri gidermeye çalıştığı belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, 20 Kasım 1942 tarihinde dünyaya geldi.

Biden, Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde doğdu.

Biden'ın yaşı 81 oldu

Bugün 81'inci yaş gününü kutlayan Biden, Oval Ofis'te başkanlık koltuğuna oturan en yaşlı kişi statüsüne sahip oldu.

2024'te ABD'de başkanlık seçimleri yapılacak. Biden, yeniden aday olacağının sinyalini verirken, bu kararlılık seçmenler arasında endişeyle karşılanıyor.

Reuters: Yaşıyla ilgili endişeler var

Biden'ın doğum günü ve ilerleyen yaşı, dünya basınını meşgul ediyor. İngiltere merkezli Reuters, "Biden 81 yaşına girdi. Yeniden seçilmesi konusunda yaşıyla ilgili endişeler var." diye yazdı.

Çok yaşlı olduğundan endişe duyanlara seslenen Biden, yaşının ve deneyiminin, "ABD'nin sorunlarının çözümünde bir değer" olduğunu söyleyerek onları ikna etmeye çalışıyor.

CNN: Tartışmalara yol açtı

ABD merkezli CNN, "Biden'ın doğum günü; yaş, bilgelik ve olgun başkan hakkında tartışmalara yol açtı." dedi.

Biden'ın yeni yaşıyla ilgili ilk aile kutlamalarının gözden uzak tutulmasının, seçmenler arasında, ABD Başkanı'nın fiziksel ve zihinsel sağlığına ilişkin algının bir işareti olduğuna dikkat çekildi.

New York Times: Gösterişli kutlama yok

New York Times, "Yaşlanan başkan" başlıklı haberinde şöyle dedi:

Başkan Biden'ın 81 yaşına girerken gösterişli bir halk kutlaması planı yok. Demokratlar, gelecek yıl yapılacak seçimlere kadar yaşıyla ilgili endişeleri giderecek strateji peşinde.

Bloomberg: Son seçim kampanyası

Biden'ın ilerleyen yaşının seçmenler nezdinde bir sorun anlamına geldiğini aktaran Bloomberg de "Doğum günleri hem acı hem tatlı olabilir; özellikle de ABD tarihinin en yaşlı başkanıysanız." ifadesini kullandı.

Biden'ın, 53 yıllık siyasi kariyerinin son seçim kampanyası için çalıştığı belirtilerek, selefi Donald Trump ile "muhtemel bir rövanş maçına hazırlandığı" aktarıldı.

AFP: Seçilirse, ikinci döneminin sonunda 86 olacak

Fransa merkezli AFP, "Seçmenlerin yaşla ilgili kaygıları varken, Biden 81 yaşına girdi." diye yazdı.

ABD Başkanı Biden'ın, "Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı" olması gerçeğinin Demokratlar tarafından hoş karşılanmadığı kaydedildi.

Biden'ın, 2024 seçimlerini kazanması halinde, ikinci döneminin sonunda görevden ayrılırken 86 yaşında olacağı hatırlatıldı.