ABD'de 2024 anketi: Trump, Biden'ı geride bıraktı Son ankette Trump, Demokrat rakibi Biden'ın az farkla önünde bulunuyor. Çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı ankette, Biden'a verilen destekteki erileme dikkat çekti.

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ensonhaber.com

ABD merkezli NBC televizyonu, 2024 başkanlık seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Cumhuriyetçilerin aday adayı ve eski Başkan Donald Trump ile mevcut Başkan Joe Biden'ın yeniden adaylık ihtimali üzerinden sorular yöneltildi.

Ankette Biden'ı geçti

Sonuçlar, Trump'ın yüzde 46 ile önde olduğunu, Biden'ın yüzde 44 oranında oy aldığını gösteriyor.

Başkan Biden'ın görev onay oranı başkanlığının en düşük seviyesi olan yüzde 40'a geriledi.

"İsrail Gazze'deki operasyonunda çok ileri gitti"

Biden'ın oy oranındaki erimenin en çok Demokratlar arasında belirgin olduğuna dikkat çekilerek, "Çoğunluk, İsrail'in Gazze'deki operasyonunda çok ileri gittiğine inanıyor." denildi.

İstatistikler Biden'ın seçmenler arasında kritik konularda önemli bir desteğe sahip olmadığını gösteriyor.

Destekte dikkat çeken gerileme

Amerikalıların yüzde 56'sı Biden'ın çatışmalara ilişkin tutumunu desteklemiyor. ABD'de 18-34 yaş arası seçmenlerin yüzde 70'i de Biden'ı desteklemiyor.

Ankete göre kayıtlı seçmenlerin yüzde 40'ı Biden'ın görevindeki performansını onaylarken, yüzde 57'si onaylamıyor.

Bu da Biden'ın, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana tüm zamanların en düşük onay oranını temsil ediyor.

Dış politikadaki tutumu beğenilmiyor

Seçmenlerin yüzde 33'ü, ABD Başkanı Biden'ın dış politikadaki tutumunu onaylamadığını ifade etti. Bu oran, eylül ayına kıyasla yüzde 8 geriledi.

Cumhuriyetçi adaylar arasında en önde

NBC anketi, Trump'ın Cumhuriyetçilerin başkanlık yarışındaki rakiplerine karşı önemli bir üstünlük kurduğunu da gösteriyor.

Trump'ın oyunun yüzde 58 olduğu ankette diğer adayların durumu şu şekilde: