ABD Başkanı Biden: Çin saldırırsa Filipinler'i savunacağız Biden, Filipinler'in savunmasına ilişkin 'sarsılmaz' bağlılığa sahip olduklarını söyledi. ABD Başkanı, bu ülkeye saldırıya yanıt vereceklerini ifade etti.

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AA & Ensonhaber

Çin ve Filipinler'e ait gemiler, ihtilaflı sularda çarpıştı.

Kaza sonrası ABD'nin gözü bölgeye çevrildi. Açıklama, "Filipinler'i koruruz" diyen Başkan Joe Biden'dan geldi.

Biden, kazanın ardından ülkesinin Filipinler'in savunmasına bağlılığını vurguladı.

Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Çin Sahil Güvenliği'ne ait gemilerin olay anında bölgede "tehlikeli ve yasa dışı" şekilde hareket ettiğini aktardı.

"ABD'nin, Filipinler'in savunmasına bağlılığı sarsılmazdır"

Filipinler'in, münhasır ekonomik bölgesinde rutin bir ikmal görevi yaptığını belirten Biden, şöyle konuştu:

Çok net olmak istiyorum. ABD'nin, Filipinler'in savunmasına bağlılığı sarsılmazdır.

"Yapılacak herhangi bir saldırı..."

Biden, "Filipinler'e ait hava araçlarına ya da askeri güçlere yapılacak herhangi bir saldırı, Filipinler'le Karşılıklı Savunma Anlaşmamızı uygulamaya koyacaktır." dedi.

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) haberine göre, Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, basına, Çin'in Filipinler'i "ABD'nin kuklası" gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

'Bizi ABD'nin kuklası gibi görüyorlar' açıklaması

Teodoro, "Çin'in en sevdiği söylem, tüm bunların ABD'nin bir oyunu olduğu ve bizim yalnızca ABD'nin kuklası ya da ABD'lilerin oyun kurallarına uyan astları olduğumuz söylemidir." diye konuştu.

Çin'in bu "söyleminin, tüm Filipinlere "hakaret niteliğinde" olduğunu belirten Teodoro, "Ülkemizi, Çin'in bu hakaretine karşı durmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tartışmalı sularda yaşanan kaza

Filipinler, Çin Sahil Güvenliğine ait bir gemi ile bir "milis gemisinin", Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler Sahil Güvenlik gemisi ile orduya ait ikmal gemisine çarptığını bildirmişti.

Çarpışmaların "şiddetle" kınandığı açıklamada, Çin'in Sahil Güvenlik gemisinin "tehlikeli, sorumsuz ve yasa dışı" eyleminin, "mürettebatın güvenliğini tehlikeye attığı" ifade edilmişti.