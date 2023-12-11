ABD Başkanı Biden, finansman krizinin ortasında Zelensky'yi Beyaz Saray'a davet etti Biden, Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarını ele almak üzere, Ukraynalı mevkidaşı Zelensky'ye davette bulundu. Beyaz Saray'daki görüşmeyle ilgili Washington'dan açıklama yapılırken, Zelensky'nin ABD temasları belli oldu.

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Ukrayna, Batı'dan askeri destek almakta güçlük çekiyor.

Rusya'nın saldırıları karşısında Kiev'e peş peşe yardım paketleri açıklayan ABD Başkan Joe Biden yönetiminin son girişimi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin engeline takıldı.

Zelensky'ye Beyaz Saray daveti

Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarının finansmanı konusunda krizin yaşandığı bir dönemde, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi Beyaz Saray'a davet etti.

Beyaz Saray, Biden-Zelensky görüşmesinin, "ABD'nin, Rusya'nın acımasız işgaline karşı kendilerini savunan Ukrayna halkını destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığının altını çizmeyi amaçladığını" bildirdi.

Ukrayna'nın acil ihtiyaçları masada olacak

Açıklamada, Washington yönetiminin Kiev'e desteğindeki kararlılıkla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Rusya, Ukrayna'ya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını artırırken, liderler Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ve bu kritik anda ABD'nin desteğinin devam etmesinin hayati önemini tartışacak.

Askeri yardım bloke edildi

Cumhuriyetçi senatörler, geçen hafta, sınır güvenliği konusundaki talepleri karşılanmayınca, başlıca Ukrayna ve İsrail'e yönelik 106 milyar dolarlık acil yardım paketini bloke etti.

ABD ziyaretinin ayrıntıları belli oldu

Zelensky'nin ofisi, Ukrayna liderinin pazartesi günü Washington'a geleceğini ve "bir dizi toplantı ve görüşmeyi" içerecek çalışma ziyareti sırasında Biden ile zirve düzenleyeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, salı sabahı Kongre binasında ABD'li senatörlere hitap etmek üzere davet edildi.

Zelensky ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson arasında da salı günü Kongre binasında özel bir toplantı yapılacak.

Ukraynalı liderin geçen hafta ABD senatörlerine video bağlantı yoluyla hitap etmesi planlanmıştı ancak toplantı "son dakika" kararıyla iptal edilmişti.