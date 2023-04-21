ABD Başkanı Biden, Hint-Pasifik liderleriyle görüşecek

Washington yönetimi, gözünü Hint-Pasifik bölgesine çevirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, bölgeyle iş birliğini geliştirmek için Filipinler'le temas kuracak
Biden, 1 Mayıs'ta Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile bir araya gelecek.
Marcos'u Beyaz Saray'da ağırlayacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın 1 Mayıs'ta Marcos'u Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.
Biden'ın, görüşmede ABD'nin Filipinler'in savunmasına kararlı bağlılığını yineleyeceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin uzun zamandır devam eden ABD-Filipinler ittifakını güçlendirme çabalarını masaya yatıracaklarını aktardı.
Temiz enerji dönüşümü, iklim değişikliği
Jean-Pierre, tarafların ekonomik iş birliği, iki ülke halkları arasındaki bağları kuvvetlendirme, temiz enerji dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konuları da görüşeceğini bildirdi.
Hint-Pasifik'e destek mesajı
Sözcü, iki liderin bölgesel konuların yanı sıra uluslararası hukuku koruma, özgür ve açık Hint-Pasifik'i destekleme çabalarını da ele alacakları bilgisini paylaştı.
Güney Koreli mevkidaşıyla görüşecek
Çin ile çatışma değil rekabeti hedeflediklerini sıklıkla dile getiren Biden, 26 Nisan'da da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u başkent Washington'da ağırlayacak.